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18:27, 1 декабря 2023Бывший СССР

Главой Госспецсвязи Украины назначили командира ударной роты БПЛА

Представитель КМУ Мельничук сообщил о назначении Мироненко главой Госспецсвязи

Фото: Unsplash

Кабинет министров Украины (КМУ) назначил новым главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Мироненко. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Мироненко командовал ударной ротой БПЛА на Запорожском направлении. Кроме того, Кабмин назначил Александра Семиригу первым зампредом таможенной службы и Виталия Половенка заместителем министра обороны Украины.

Предыдущий глава Госспецсвязи Юрий Щиголь был уволен 20 ноября из-за подозрений в хищении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен. Также занимаемой должности лишился и его заместитель Виктор Жора.

В конце ноября стало известно, что с 2022 года доверие населения Украины к правительству упало почти вдвое. Отмечается, что доверие населения республики к кабинету министров упало с 74 процентов в 2022 году до 39 процентов.

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      Александр Курбатов
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