Министра обороны Украины раскритиковали за фотографию с Залужным

Депутат Рады Безуглая: глава МО Умеров должен уволить главкома ВСУ Залужного

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала главу Минобороны Украины Рустема Умерова за фотографию с главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерием Залужным. Своим мнением она поделилась в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам политика, министру следовало бы отправить в отставку главкома, а не фотографироваться с ним, словно все в порядке. Она напомнила об отсутствии плана боевых действий на следующий год. «Не надо фоточек, что все ок. Выглядит, как попытка министра выдать желаемое за действительное. Рустем Умеров, достаточно вашего представления на имя президента об увольнении главнокомандующего ВС Украины», — написала Безуглая.

Ранее украинский министр обороны высказался о возможном увольнении Залужного. Он рассказал, что таких намерений нет, добавив, что подобные вопросы раскачивают ситуацию со всех сторон.