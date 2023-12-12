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22:04, 12 декабря 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Одессе произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы раздались в центре подконтрольного Киеву Херсона. Они были слышны в Корабельном районе и центре города.

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      Марина Совина
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