На Украине сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе произошли взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревогаСюжетВзрывы в Одессе:
В Одессе произошли взрывы, сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
Подробности произошедшего не приводятся.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее взрывы раздались в центре подконтрольного Киеву Херсона. Они были слышны в Корабельном районе и центре города.