Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:55, 12 декабря 2023Культура

Певица Наталья Штурм попала под колеса машины

Певицу Наталью Штурм сбила машина в Москве
СюжетДТП в Москве:

Фото: @nataliashturm

Машина сбила российскую певицу Наталью Штурм. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

ДТП произошло в Москве вечером 11 декабря на улице Красноармейской. По данным канала, певица попала под колеса машины, когда проходила по дворовой территории. Отмечается, что врачи подозревают у исполнительницы сотрясение мозга.

3 декабря в аварию попал рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). ДТП произошло сразу после концерта исполнителя в Санкт-Петербурге, на выезде с «Газпром-Арены». Предварительно, рэпер сидел на заднем сиденье Maybach во время инцидента.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

      В России высказались об ожиданиях от встречи Зеленского и Байдена

      Сотням россиян более 13 часов пришлось ждать в аэропорту вылета на Пхукет

      На Украине задумались о запуске станка для печати денег

      Российские аэропорты защитят от атак беспилотников

      Сроки поставок импортных автозапчастей в Россию выросли до полутора лет

      МИД России обвинил Красный Крест в бездействии по преступлениям ВСУ

      SpaceX перенесла запуск мини-шаттла Космических сил США

      Глава ФСБ заявил о беспрецедентной кампании по расшатыванию ситуации в России

      НАК раскрыл количество предотвращенных терактов в России за 2023 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости