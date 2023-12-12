Певица Наталья Штурм попала под колеса машины

Певицу Наталью Штурм сбила машина в Москве

Машина сбила российскую певицу Наталью Штурм. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

ДТП произошло в Москве вечером 11 декабря на улице Красноармейской. По данным канала, певица попала под колеса машины, когда проходила по дворовой территории. Отмечается, что врачи подозревают у исполнительницы сотрясение мозга.

3 декабря в аварию попал рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). ДТП произошло сразу после концерта исполнителя в Санкт-Петербурге, на выезде с «Газпром-Арены». Предварительно, рэпер сидел на заднем сиденье Maybach во время инцидента.