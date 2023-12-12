Пассажир произнес одно слово на борту самолета и сорвал рейс

Пассажир произнес слово «бомба» во время разговора с попутчиком и сорвал рейс

Пассажир Breeze Airways произнес слово «бомба» во время разговора с попутчиком и сорвал рейс. Об этом сообщает Yahoo News UK.

Уточняется, что изначально самолет следовал из Орландо в Провиденс, штат Род-Айленд, но был перенаправлен в Джексонвилл, штат Флорида, из-за одного слова. По данным очевидцев, инцидент произошел спустя 45 минут после вылета. Пассажиры, летевшие вместе, начали спорить, затем мужчина случайно упомянул о взрывчатом устройстве и напугал попутчиков.

Во Флориде полиция вывела нарушителей правопорядка из самолета. Перед тем, как покинуть борт, мужчина извинился за испорченный полет перед остальными путешественниками. Федеральное бюро расследований изучает инцидент.

Ранее пассажир российского самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, пошутил о бомбе и сорвал вылет рейса. 189 пассажиров уже находились на борту и готовились к взлету, когда члены экипажа попросили их выйти. Пассажиров вернули в терминал, где они прошли повторную проверку безопасности.