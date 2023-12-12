Почти трем десяткам российских школьников пришлось эвакуироваться из-за телефона

В Череповце 29 школьников эвакуировали из-за загоревшегося на уроке телефона

В Череповце Вологодской области 29 школьников эвакуировали из-за загоревшегося на уроке телефона. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение приводится в Telegram-канале службы.

Как рассказали спасатели, почти 30 школьникам пришлось выбежать на улицу из школы после того, как устройство задымилось и начало плавиться. Отмечается, что загорелся только телефон, более серьезного пожара удалось избежать.

«Причина возгорания мобильных телефонов: поврежденные корпус и батарея; перегрев устройства; бесконтрольная зарядка», — напомнили в МЧС и призвали россиян следить за своей безопасностью.

Ранее сообщалось, что в Среднеуральске Свердловской области мужчина решил проверить уровень бензина в автомобиле зажигалкой, поджег заправку и попал на видео.