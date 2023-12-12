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16:34, 12 декабря 2023Среда обитания

Подъезд дома в российском городе превратился в морозильную камеру

Подъезд в Тюмени покрылся наледью из-за аномальных холодов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Тюмени подъезд жилого дома изнутри покрылся наледью. Фотографии из подъезда появились в Telegram-канале RT.

На кадрах видно, что лед, образовавшийся у верхней рамы окна, достигает более десятка сантиметров. Льдом покрылось окно, подоконник, а также стены, из-за чего окно стало похоже на морозильную камеру.

С утра, 12 декабря, температура в городе опускалась до минус 38 градусов, при этом на улице ощущалась как минус 47 градусов. По прогнозам синоптиков, к ночи температура поднимется до отметки минус 23 градуса, также ожидается туман.

Из-за аномальных холодов в Тюменском районе жители нескольких населенных пунктов остались без электроэнергии. В минувшие выходные, 9 и 10 декабря, без света и отопления оказались множество жителей Тюмени.

Ранее сообщалось, что в Омске во дворе дома разлился кипяток. Инцидент произошел по адресу улица Камерного, 54а. Столбики термометров при этом показывали в городе минус 30 градусов. Сообщалось, что разлив произошел из-за вышедшего из строя котла.

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      Мария Черкасова
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