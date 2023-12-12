На улицах российского города в 30-градусные морозы разлился кипяток

На улицах Омска в 30-градусные морозы разлился кипяток

В Омске в 30-градусные морозы на улицах разлился кипяток. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел по адресу улица Камерного, 54а. По информации жильцов дома, кипяток начал разливаться еще 11 декабря, однако с прошлого дня даже после обращений в аварийную службу водоканала проблема так и не была решена.

«Вот за что мы платим за отопление. Вода парит, вода течет, все у нас опять затопило. Это при минус 32 градуса, вода даже не замерзает. То бишь там херачит кипяток», — сообщила одна из местных жительниц, снявшая произошедшее на видео. Женщина показала, что горячая вода разливается по улице на много метров вперед до расположенного рядом общежития.

Причиной проблем с отоплением в Советском и Кировском округе стал вышедший из строя котел. В данный момент специалисты занимаются устранением последствий аварии.

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