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14:18, 4 декабря 2023Среда обитания

Улица в Петербурге превратилась в огромную баню

Улица в центре Петербурга превратилась в огромную баню
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В центре Петербурга из-за коммунальной аварии образовался «туман». О том, что улица города превратилась в огромную баню, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел утром 4 декабря на Потемкинской улице из-за прорыва теплотрассы. В воздухе образовался пар, в результате чего видимость в районе снизилась, а движение транспорта было ограничено. Четыре автобуса — 46, 54, 136, 169А — стали временно ходить по измененному маршруту.

В данный момент специалисты осуществляют ремонт поврежденного участка. До 21 часа тепло гражданам будут подавать по резервной схеме. «Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — прокомментировали случившееся в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». Петербуржцев предупредили, что при парении либо вытекании горячей воды на поверхность важно немедленно покинуть такое место, поскольку проход и проезд по затопленным улицам представляет большую опасность для здоровья.

В декабре в Сургуте из-за серьезной коммунальной аварии из земли забил фонтан высотой несколько метров.

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      Полина Кислицына
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