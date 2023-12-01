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14:51, 1 декабря 2023Среда обитания

В российском городе из земли забил фонтан высотой несколько метров

В Сургуте из-за аварии из земли забил фонтан высотой несколько метров

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

В Сургуте (ХМАО) в результате серьезной коммунальной аварии из земли забил фонтан высотой несколько метров. О ситуации в российском городе со ссылкой на пресс-службу Горводоканала сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, на пересечении Пролетарского проспекта с Геологической улицей из-за срыва пожарного гидранта. «Причины технологического сбоя устанавливаются. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — сообщил представитель пресс-службы Горноводаканала.

К настоящему моменту выброс воды в затопленном районе остановлен, на месте работают сотрудники аварийных бригад. В Горводоканале предупредили, что из-за аварии качество питьевой воды может временно ухудшиться.

В октябре стало известно, что под Волгоградом рабочие прокладывали водопровод и устроили разлив нефти.

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      Полина Кислицына
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