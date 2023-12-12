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15:16, 12 декабря 2023Россия

Путин обновил состав Госсовета

Путин обновил состав Госсовета и включил в него глав новых регионов России

Фото: Sputnik / Sergei Guneev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета и включил в него глав новых регионов страны — Дениса Пушилина (ДНР), Леонида Пасечника (ЛНР), Владимира Сальдо (Херсонская область) и Евгения Балицкого (Запорожская область). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, в обновленный состав Госсовета вошли руководители новых российских регионов. В частности, красноярский губернатор Михаил Котюков, глава Омской области Виталий Хоценко и руководитель Смоленской области Василий Анохин.

Из состава Госсовета глава государства исключил семь губернаторов, которые покинули свои посты, а также мэров Самары Екатерину Лапушкину и Белогорска Станислава Мелюкова.

1 декабря Путин обновил состав Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Из состава совета оказались исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова. Помимо них, из состава СПЧ выведен экономист Евгений Ясин, которого не стало в сентябре этого года.

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      Анастасия Шейкина
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