Путин обновил состав Госсовета и включил в него глав новых регионов России

Президент России Владимир Путин обновил состав Госсовета и включил в него глав новых регионов страны — Дениса Пушилина (ДНР), Леонида Пасечника (ЛНР), Владимира Сальдо (Херсонская область) и Евгения Балицкого (Запорожская область). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого, в обновленный состав Госсовета вошли руководители новых российских регионов. В частности, красноярский губернатор Михаил Котюков, глава Омской области Виталий Хоценко и руководитель Смоленской области Василий Анохин.

Из состава Госсовета глава государства исключил семь губернаторов, которые покинули свои посты, а также мэров Самары Екатерину Лапушкину и Белогорска Станислава Мелюкова.

1 декабря Путин обновил состав Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Из состава совета оказались исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова. Помимо них, из состава СПЧ выведен экономист Евгений Ясин, которого не стало в сентябре этого года.