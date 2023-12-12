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14:06, 12 декабря 2023Культура

Раскрыты подробности ДТП с участием Натальи Штурм

Mash: участник ДТП с Натальей Штурм выкинул певицу из своей машины

Кадр: Telegram-канал SHOT

Раскрыты подробности ДТП с участием российской певицы Натальи Штурм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что изначально артистка ударилась головой об открытый багажник машины соседа, после чего вступила с ним в конфликт. В ходе ссоры исполнительница попыталась залезть в автомобиль оппонента, однако он с силой выкинул ее из машины.

В результате 57-летняя певица сильно ударилась головой и вызвала скорую помощь, однако после прибытия медиков отказалась от госпитализации. Врачи посоветовали Штурм обратиться в поликлинику. По данным издания, у исполнительницы хита «Школьный роман» подозрение на сотрясение мозга и гематома на голове.

Об инциденте стало известно 12 декабря. ДТП произошло в Москве накануне вечером на улице Красноармейской. Певица попала под колеса машины, когда проходила по дворовой территории.

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      Анастасия Астахова
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