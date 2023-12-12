В США оценили работу российских «Ланцетов» на Украине

Экс-разведчик Риттер: удары «Ланцетов» полностью парализовали украинскую армию

Удары российской беспилотной авиации, в том числе российских дронов-камикадзе «Ланцет», парализовали украинские войска. Об этом заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он указал, что беспилотные летательные аппараты преобразили поле боя. «На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться», — отметил эксперт.

По его словам, украинские войска ликвидируют массированными ударами. Как подчеркнул Риттер, российская сторона располагает достаточным количеством беспилотников, поэтому их хватит на каждого украинского солдата. Он добавил, что западные страны не были готовы к беспилотной войне, которая ведется в зоне спецоперации.

Ранее военный историк Юрий Кнутов рассказал, что «Ланцеты» невидимы для радиолокационных станций, поскольку делаются из композитных материалов. По его словам, российский дрон-камикадзе отличается великолепными маневренными характеристиками, а на экране радара его иногда можно перепутать с птицей.