Росгвардия заявила о нехватке сотрудников для охраны учебных объектов

Росгвардии необходимо 700 тыс. новых сотрудников для охраны учебных объектов РФ

Для организации охраны всех учебных заведений в России понадобится 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии и дополнительные 600 миллиардов рублей ежегодно. Об этом сообщил советник директора ведомства Игорь Пышкин на заседании комитата в Госдуме, передает ТАСС.

По словам Пышкина, этот вопрос в Росгвардии прорабатывался еще два года назад.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в брянскую гимназию №5 отцовский дробовик и нож, она успела ранить несколько учеников. Сразу после инцидента выяснилось, что, несмотря на четырехлетнее обсуждение обустройства современной пропускной системы, в школе не было ни камер, ни турникетов. А вместо нормальной охраны на посту была лишь пожилая вахтерша.