Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить маски для защиты от ОРВИ и гриппа

В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом москвичам следует носить в местах скопления людей и общественном транспорте маски, чтобы защититься от опасных инфекций. Об этом говорится в рекомендации, опубликованной на сайте столичного Роспотребнадзора.

Санитарная служба отметила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве находится в пределах нормы для текущего периода, однако рекомендовала избегать тесных контактов с заболевшими, промывать после улицы полость носа, регулярно проветривать квартиру или офис и делать влажную уборку, есть больше продуктов с витамином C, а также, проконсультировавшись с врачом, применять препараты для повышения иммунитета.

В Роспотребнадзоре добавили, что на данный в момент в Москве от гриппа привиты 7 675 884 человека, включая 1 321 143 детей, что составляет 60,7 процента населения столицы. «Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов — вирусов гриппа, но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ», -— объяснила санитарная служба свои рекомендации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за три года объединились подъемы заболеваемости гриппом и COVID-19, что несет дополнительные риски. По ее словам, число заболевших ОРВИ и обратившихся в больницу в России превысило миллион.