Россиянам объяснили причины тяги к сладкому при стрессе

Тяга к сладкому при нервном напряжении усиливается, потому что в стрессовой ситуации человек действует под влиянием глубоко укоренившихся в подсознании привычек, рассказала невролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Часовой Галина Данилевская. Причину заедать тревогу она объяснила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Данилевской, полезные и вредные привычки в головном мозге формирует так называемое полосатое тело. Оно также ответственно за достижение удовольствия в режиме «здесь и сейчас», для чего стимулирует выработку гормона удовольствия дофамина.

Врач объяснила: если человек раз за разом, когда чувствует себя расстроенным, поднимает себе настроение при помощи еды, со временем в его мозге формируются нейронные связи, отвечающие за автоматическое заедание эмоций. В результате формируется стойкая привычка вознаграждать, баловать или успокаивать себя едой.

На фоне стрессовой ситуации мы начинаем действовать под влиянием привычек, глубоко укоренившихся в нашем подсознании. Как разорвать этот порочный круг? Попытайтесь избегать факторов, которые связаны с вашей зависимостью. Например, если в магазине увидите стеллаж со сладостями, обходите его стороной, подумайте, чем вам потом обернется покупка очередной шоколадки? Галина Данилевская невролог

Данилевская посоветовала задавать себе в магазине рациональные вопросы: «Насколько импульс, возникший в настоящий момент, будет мне полезен в будущем? Не отхожу ли я от своего плана покупок?» С их помощью усилится работа префронтальной коры мозга, отвечающей за принятие осмысленных решений, отметила невролог.

Для того чтобы избавиться от привычки заедать стресс, по мнению врача, надо научиться контролировать стресс и улучшать настроение другим способом, например, при помощи физических нагрузок. «Поставьте себе в план хотя бы раз в неделю делать разминку, гулять рядом с домом или просто ходить по комнате, если вдруг вами овладело желание съесть пирожное. Любая физическая активность повышает уровень дофамина», — объяснила Данилевская. Врач подчеркнула, что для формирования и закрепления новой полезной привычки требуется время и терпение, но при желании эта цель вполне достижима.

Ранее невролог Наталья Шиндряева предупредила, что переизбыток отдельных витаминов в организме может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. В частности, при переизбытке витамина D взрослый человек испытывает тошноту, головную боль, зуд и другие симптомы интоксикации.