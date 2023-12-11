Россиянам рассказали о последствиях переизбытка витаминов в организме

Невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева предупредила, что переизбыток отдельных витаминов в организме может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Какими именно последствиями грозит бесконтрольный прием витаминных комплексов и БАДов, она рассказала «Ленте.ру».

Шиндряева призвала не употреблять витамины просто так даже при их нехватке. По ее словам, важно сначала сдать анализы для оценки масштаба авитаминоза, так как избыток полезных веществ в организме сопряжен с большими проблемами для здоровья.

В частности, при переизбытке витамина D взрослый человек испытывает тошноту, головную боль, зуд и другие симптомы интоксикации, предупредила Шиндряева. Другим опасным последствием передозировки витамина D она назвала отложение кальция в мягких тканях, в том числе в почках и сердце. При гипервитаминозе витамина А, по словам врача, появляются проблемы со зрением, усталость, отсутствие аппетита, выпадение волос, раздражительность и головные боли.

Невролог указала, что избежать дефицита полезных веществ зачастую помогут не БАДы, а корректировка рациона. Она рекомендовала следить, чтобы питание было полноценным и здоровым, в нем обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, молоко.

Ранее Шиндряева предупредила, что длительная икота может сигнализировать о ряде опасных болезней. Среди них невролог выделила рак и инсульт.