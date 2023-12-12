Россиянам раскрыли условия конфискации имущества за нарушения ПДД

Верховный суд счел обязательной конфискацию машины за повторную нетрезвую езду

В Верховном суде (ВС) сочли обязательной конфискацию автомобиля у нарушителя правил дорожного движения (ПДД) за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее разъяснение представителей Пленума ВС.

Кроме того, конфискацию транспортного средства можно будет произвести за отказ автовладельца пройти освидетельствование на состояние опьянения, превышение скорости свыше 60 километров в час, а также выезд на полосу встречного движения лицом, ранее лишенным права управления. В качестве других поводов для лишения собственности в ВС назвали причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего и управление машиной лицом, ранее лишенным водительских прав.

При этом прежде факт принадлежности транспортного средства обвиняемому должен быть установлен судом, а решение об отчуждении машины у нарушителя должно приниматься на основании условий, предусмотренных нормами главы 15.1 («Конфискация имущества») российского Уголовного кодекса. Если же конфискацию автомобиля невозможно выполнить в силу ряда причин (ввиду дарения, утраты, уничтожения транспортного средства), то изъятию должно будет подлежать другое имущество автовладельца, соразмерное стоимости машины, заключили в ВС.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении Минтранса штрафовать за нарушение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло. Сейчас штрафы для водителей за нарушение указанных на табло требований водителям не приходят — ГИБДД штрафует только за нарушение требований постоянных знаков.