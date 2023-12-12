Россияне расхотели покупать квартиры на вторичном рынке

За месяц спрос на вторичном рынке жилья сократился на 12 процентов

В ноябре спрос на недвижимость на вторичном рынке жилья сократился на 12 процентов. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

На платформе за месяц количество предложений сократилось на два процента, спрос снизился на 12 процентов, цены выросли на два процента (как за объект целиком, так и в пересчете на квадратный метр).

Спрос снизился в 32 из 33 городов, участвовавших в исследовании. Рост наблюдался только в Симферополе (плюс 17 процентов за месяц). В Москве спрос упал на 18 процентов, в Екатеринбурге — на 12 процентов, в Петербурге — на 11 процентов, в Краснодаре — на восемь процентов.

Предложение вторичных квартир сократилось в 20 из 33 городов. Сильнее всего оно упало в Туле (минус шесть процентов), в Воронеже, Ульяновске, Ставрополе, Казани и Брянске сократилось на пять процентов в каждом городе. Наибольший рост числа доступных для приобретения квартир оказался в Омске и Симферополе (плюс три процента).

Стоимость квартир на вторичном рынке за месяц выросла в 27 из 33 городов. Дороже всего оказался квадратный метр на вторичном рынке в Москве (282 тысячи рублей за квадратный метр), Сочи (244 тысячи рублей) и Петербурге (185 тысяч). Подешевел «квадрат» только в Новосибирске, Ижевске и Краснодаре (по минус два процента в каждом городе). Не изменилась стоимость в Томске, Рязани и Иркутске. Самые доступные предложения по этому показателю были в Брянске (72 тысячи рублей), Ульяновске (74 тысячи рублей) и Ижевске (75 тысяч рублей).

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что в будущем цены на вторичном рынке недвижимости снизятся на 20-30 процентов. По его словам, спрос на жилье на первичном рынке также сократится на фоне повышения первоначального взноса и ужесточения условий льготной ипотеки.