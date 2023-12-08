Ценам на «вторичку» в России предрекли значительное снижение

Ипотечный брокер Ракута: цены на «вторичку» снизятся на 20-30 процентов

В будущем цены на вторичном рынке недвижимости снизятся на 20-30 процентов. Столь значительное снижение стоимости готовых квартир предрек ипотечный брокер Дмитрий Ракута в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что жилье на первичном рынке не будет пользоваться такой большой популярностью на фоне повышения первоначального взноса и ужесточения условий льготной ипотеки. «В новостройках у нас первоначальный взнос должен быть полностью на счете накоплен, поэтому ряд банков ввели первоначальный взнос 50 процентов. Все остальные банки, безусловно, изменят свои льготные программы. Рынок охладится. Часть заемщиков подумают, а нужно ли им заходить в проект ипотеки. Ключевая ставка, скорее всего, будет в ближайшее время повышена, разрыв между вторичным и первичным рынком будет большой», — объяснил Ракута.

В связи с тем, что покупателей по вышеуказанным причинам станет меньше, продавцы готовых квартир будут вынуждены снизить цены. «На процентов 20 легко, а если это срочная продажа, то процентов 30 можно сторговать точно», — считает эксперт.

В декабре эксперты рынка недвижимости также предсказали будущее цен на новостройки.