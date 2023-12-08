Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:43, 8 декабря 2023Среда обитания

Ценам на «вторичку» в России предрекли значительное снижение

Ипотечный брокер Ракута: цены на «вторичку» снизятся на 20-30 процентов
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В будущем цены на вторичном рынке недвижимости снизятся на 20-30 процентов. Столь значительное снижение стоимости готовых квартир предрек ипотечный брокер Дмитрий Ракута в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что жилье на первичном рынке не будет пользоваться такой большой популярностью на фоне повышения первоначального взноса и ужесточения условий льготной ипотеки. «В новостройках у нас первоначальный взнос должен быть полностью на счете накоплен, поэтому ряд банков ввели первоначальный взнос 50 процентов. Все остальные банки, безусловно, изменят свои льготные программы. Рынок охладится. Часть заемщиков подумают, а нужно ли им заходить в проект ипотеки. Ключевая ставка, скорее всего, будет в ближайшее время повышена, разрыв между вторичным и первичным рынком будет большой», — объяснил Ракута.

В связи с тем, что покупателей по вышеуказанным причинам станет меньше, продавцы готовых квартир будут вынуждены снизить цены. «На процентов 20 легко, а если это срочная продажа, то процентов 30 можно сторговать точно», — считает эксперт.

В декабре эксперты рынка недвижимости также предсказали будущее цен на новостройки.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. На Игры не пустят тех, кто публично поддержал СВО

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Блогерша уменьшила губы и осталась с внешностью «королевы осиных укусов»

      Названы первые допущенные на Олимпийские игры-2024 российские спортсмены

      Россиянам назвали требующие согласования виды перепланировки дачи

      Следствие запросило продлить арест блогеру Шабутдинову

      Египет присоединился к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

      Названы помогающие в борьбе с раком продукты

      У отношений с отцом и умения зарабатывать нашли связь

      Российского строителя обвинили в развращении двух школьниц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости