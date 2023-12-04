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19:38, 4 декабря 2023Среда обитания

Предсказано будущее цен на новостройки

Эксперт Луценко: застройщики не снизят цены на новостройки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российские застройщики пока не готовы снижать стоимость своих объектов. Будущее цен на новостройки предсказали эксперты газеты NEWS.ru.

Автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский объяснил такой прогноз приличным запасом прочности у девелоперов. «У ряда застройщиков в последние три года чистая прибыль выросла в два-пять раз, поэтому они смогут протянуть проблемный период», — отметил он.

Гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в свою очередь, считает, что застройщики пойдут на снижение цен только в крайнем случае — если в марте 2024 года Центробанк не опустит ключевую ставку. Однако даже при таком развитии событий снижение не будет радикальным.

Директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев добавил, что в первой половине 2024 года цены на новостройки могут вырасти на уровне общей инфляции, а после динамика цен будет зависеть от решений по льготной ипотеке. Кричевский же допускает, что стоимость «квадрата» в следующем году может как снизиться на два-три процента, так и вырасти до семи процентов. Вероятно, застройщикам придется устраивать распродажи неликвидного жилья со скидками до 30 процентов и совместно с банками разрабатывать новые предложения для заемщиков.

Ранее стало известно, что объем нераспроданной недвижимости на рынке новостроек в России стал рекордным.

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      Александра Качан
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