Россиянин разоблачил пытавшегося обмануть сотни туристов мошенника

TourDom: турагент из Москвы разоблачил мошенника, попытавшегося увести клиентов

Руководитель турагентства из Москвы разоблачил мошенника, который попытался увести у его фирмы клиентов и обмануть сотни туристов. Подробностями поделился портал TourDom.

По данным источника, в декабре турагент получил от оператора связи уведомление, что от его имени поступил запрос на переадресацию вызовов. Выяснилось, что неизвестный представился сотрудником турфирмы и обратился к провайдеру с просьбой перевести входящие звонки на его номер.

«Хорошо, что оператор проявил бдительность и не стал выполнять просьбу без нашего подтверждения», — отметил россиянин. В итоге он сам позвонил по номеру предполагаемого мошенника, притворился туристом и попросил подобрать ему тур в Подмосковье на Новый год.

По словам турагента, собеседник не спросил о его предпочтениях, а сразу же предложил вариант отдыха по чересчур низкой цене — 20 тысяч рублей на двоих, включая праздничный банкет. При этом оплату поездки нужно было перевести на личную карту фейкового менеджера.

Уточняется, что, как только турагент поинтересовался, есть ли другие варианты оплаты, мошенник прервал разговор и перестал выходить на связь. Издание подчеркнуло, что в случае успеха злоумышленника его жертвами могли бы стать сотни клиентов турфирмы.

Ранее в столице турагент собрала с клиентов более 1,5 миллиона рублей за новогодние путевки на Сейшельские острова и скрылась. В общей сложности от действий мошенницы пострадали около 30 человек.