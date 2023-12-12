Россиянка решила спасти двух детей из горящей квартиры и сбросила их из окна

В Иркутске женщина сбросила детей из окна пятого этажа ради спасения из огня

В Иркутске женщина сбросила двух маленьких детей из окна пятого этажа, чтобы спасти их из горящей квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пожар произошел в пятиэтажном доме на Советской улице. В квартире на пятом этаже, где начал распространяться огонь, жили супруги с тремя детьми четырех, семи и девяти лет.

Мать сбросила из окна семилетнюю дочь и четырехлетнего сына — детей поймали соседи, которые успели выбежать из загоревшегося дома. Затем женщина выпрыгнула сама, но приземлилась неудачно — врачи не смогли ее спасти, несовместимые с жизнью травмы также получили ее муж и девятилетний ребенок.

Дети, которых женщина сбросила из окна, выжили — они находятся в реанимации. Предварительной причиной пожара в жилом доме названо короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Стерлитамаке многодетный отец попытался спасти своих детей при пожаре, который унес жизни семи человек. Ему удалось вытащить из огня двух пятилетних мальчиков, однако самому ему спасти не удалось.