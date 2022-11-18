Многодетный отец попытался спасти детей при пожаре в Стерлитамаке и погиб

Многодетный отец спас двух мальчиков при пожаре в Стерлитамаке, но погиб сам

В Стерлитамаке многодетный отец попытался спасти своих детей при пожаре, где погибли семь человек. Ему удалось вытащить из огня двух пятилетних мальчиков, однако сам он погиб, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.

«Двух пятилетних мальчиков отец успел вытащить из зоны пожара. Сам, вернувшись за оставшимися детьми, уже не смог выйти обратно из объятого огнем дома», — сказал представитель областных властей.

Он рассказал, что погибшая семья характеризовалась только с положительной стороны. Муж с женой, имея своих троих малолетних детей, воспитывали еще четверых приемных мальчиков.

Сагитов добавил, что провел внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям Стерлитамакского района и дал поручения по организации похорон погибших.

О пожаре в Башкирии стало известно 18 ноября. Огонь распространился в жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном на улице Молодежная в деревне Матвеевка. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Погибли пятеро детей и двое взрослых. В доме, где произошел пожар, воспитывалось семеро детей.