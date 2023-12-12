Названы последствия срыва трех попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Кнутов: срыв ротаций ВСУ на южнодонецком направлении истощит украинских военных

Срыв трех попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении может обеспечить Вооруженным силам (ВС) РФ прорыв на этом участке специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Ротация — это вещь плановая и необходимая. Когда ротация срывается, военнослужащие остаются на какой-то более длительный период на передовой, что приводит к физическому истощению и нервным срывам. Это может проявляться и в том, что они хуже выполняют свою боевую задачу», — сообщил специалист.

Он подчеркнул, что военные могут находиться на передовой не более двух-трех дней. После этого, как отметил Кнутов, их нужно заменять другими.

Срыв любой такой ротации приводит к серьезным последствиям на данном участке фронта и способствует тому, что мы можем на этом участке прорваться Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные пресекли три попытки ротации Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого. «В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — уточнил он.

Более того, подчеркивалось, что артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады противника в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.