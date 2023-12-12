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04:57, 12 декабря 2023Бывший СССР

Названы последствия срыва трех попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Кнутов: срыв ротаций ВСУ на южнодонецком направлении истощит украинских военных

Фото: Alina Smutko / Reuters

Срыв трех попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении может обеспечить Вооруженным силам (ВС) РФ прорыв на этом участке специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Ротация — это вещь плановая и необходимая. Когда ротация срывается, военнослужащие остаются на какой-то более длительный период на передовой, что приводит к физическому истощению и нервным срывам. Это может проявляться и в том, что они хуже выполняют свою боевую задачу», — сообщил специалист.

Он подчеркнул, что военные могут находиться на передовой не более двух-трех дней. После этого, как отметил Кнутов, их нужно заменять другими.

Срыв любой такой ротации приводит к серьезным последствиям на данном участке фронта и способствует тому, что мы можем на этом участке прорваться

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные пресекли три попытки ротации Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого. «В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — уточнил он.

Более того, подчеркивалось, что артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады противника в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

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      Кирилл Садовский
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