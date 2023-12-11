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05:15, 11 декабря 2023Россия

Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

ВС России пресекли три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военные пресекли три попытки ротации Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении у Золотой Нивы и Новодонецкого. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — уточнил он.

Помимо этого, артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады противника в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.

Российская авиация нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и техники противника в районе Парасковиевки, отметил Гордеев.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении. Помимо этого, военные сорвали ротацию двух бригад Вооруженных сил Украины на том же направлении. 5 декабря штурмовой и армейской авиацией было нанесено огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны противника в районе Приютного.

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      Марина Совина
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