МО: ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военнослужащие пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, пишет ТАСС.

Кроме этого, как уточнил Чехов, военные сорвали ротацию двух бригад Вооруженных сил Украины на том же направлении. Также штурмовой и армейской авиацией было нанесено огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

«В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии пресекли действия группы минирования и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого», — рассказал Олег Чехов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении, резюмировал начальник пресс-центра.

3 декабря сообщалось, что российские саперы уничтожили важный объект Вооруженных сил Украины в ходе рейда в серую зону Запорожской области. Как уточнялось, объект касался обеспечения передвижения сил украинских военных на ореховском направлении.

В этот же день сообщалось, что российские военные пресекли попытки ротации сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе Старомайорского.