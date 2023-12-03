Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:20, 3 декабря 2023Бывший СССР

ВС России пресекли попытки ротации теробороны ВСУ

ВС РФ пресекли попытки ротации теробороны ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные пресекли попытки ротации сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, пишет РИА Новости.

Он сообщил об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ на южнодонецком направлении. «Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады теробороны ВСУ», — подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении батарея Центрального военного округа (ЦВО), вооружившись гаубицами 2А36 «Гиацинт», успешно истребляет артиллерию. В Минобороны РФ добавили, что командование высоко оценивает результаты применения «Гиацинтов». Военные указали, что они обладают серьезной огневой мощью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не позволим врагам разделить или ослабить нас» Глава Пентагона заявил, что США не допустят победы России на Украине

      В НАТО призвали готовиться к ухудшению конфликта на Украине

      Российские военные отразили атаки трех бригад ВСУ

      Россиян предупредили о штрафе за кражу снега

      Российские военные уничтожили до 110 военных ВСУ

      ВС России пресекли попытки ротации теробороны ВСУ

      В России объяснили попытки США напугать Европу проигрышем Украины

      Сирены воздушной тревоги включили в южной части Израиля

      На Западе раскрыли последствия продолжения конфликта на Украине

      Палестина призвала возбудить дела против «израильских военных преступников»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости