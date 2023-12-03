ВС РФ пресекли попытки ротации теробороны ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные пресекли попытки ротации сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, пишет РИА Новости.

Он сообщил об успехах Вооруженных сил (ВС) РФ на южнодонецком направлении. «Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады теробороны ВСУ», — подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении батарея Центрального военного округа (ЦВО), вооружившись гаубицами 2А36 «Гиацинт», успешно истребляет артиллерию. В Минобороны РФ добавили, что командование высоко оценивает результаты применения «Гиацинтов». Военные указали, что они обладают серьезной огневой мощью.