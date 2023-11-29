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08:59, 29 ноября 2023Россия

В Минобороны заявили об «истреблении» украинской артиллерии под Красным Лиманом

МО РФ: гаубицы 2А36 «Гиацинт» ЦВО истребляют артиллерию ВСУ под Красным Лиманом
СюжетМинобороны:

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Global Look Press

На Краснолиманском направлении батарея Центрального военного округа (ЦВО), вооружившись гаубицами 2А36 «Гиацинт», успешно истребляет артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Получив координаты разведанного района размещения артиллерии ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-Б" провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения, а также погреба для хранения боеприпасов, точку подвозу и разгрузки», — сообщили в оборонном ведомстве.

В МО РФ добавили, что командование ЦВО высоко оценивает результаты применения «Гиацинтов» в зоне спецоперации, так как у них большая дальность, боеприпасы точны и обладают серьезной огневой мощью. Кроме того, гаубицы просты в эксплуатации и обслуживании.

Ранее экипажи российских штурмовиков уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении. В Минобороны уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

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      Александра Синицына
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