В Минобороны заявили об «истреблении» украинской артиллерии под Красным Лиманом

МО РФ: гаубицы 2А36 «Гиацинт» ЦВО истребляют артиллерию ВСУ под Красным Лиманом

На Краснолиманском направлении батарея Центрального военного округа (ЦВО), вооружившись гаубицами 2А36 «Гиацинт», успешно истребляет артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Получив координаты разведанного района размещения артиллерии ВСУ, расчеты орудий "Гиацинт-Б" провели наводку по выданным разведкой координатам и серией выстрелов поразили район размещения тяжелого и среднего артиллерийского вооружения, а также погреба для хранения боеприпасов, точку подвозу и разгрузки», — сообщили в оборонном ведомстве.

В МО РФ добавили, что командование ЦВО высоко оценивает результаты применения «Гиацинтов» в зоне спецоперации, так как у них большая дальность, боеприпасы точны и обладают серьезной огневой мощью. Кроме того, гаубицы просты в эксплуатации и обслуживании.

Ранее экипажи российских штурмовиков уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении. В Минобороны уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.