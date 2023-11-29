Экипажи российских штурмовиков уничтожили замаскированные позиции ВСУ

МО: экипажи Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиасредств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, после этого вернулись на аэродром вылета.

Ранее в МО рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский самолет МиГ-29. Самолет Украины сбили в районе Коптево в Донецкой народной республики. Помимо этого, российские средства ПВО перехватили семь снарядов HIMARS американского производства.