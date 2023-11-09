Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29 средствами ПВО

Минобороны: в ДНР средствами ПВО перехвачен украинский самолет МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский самолет МиГ-29. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, самолет Украины сбили в районе Коптево в Донецкой народной республики (ДНР). Помимо этого, российские средства ПВО перехватили семь снарядов HIMARS американского производства.

Помимо этого, российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерий поразила живую силу и военную технику противника в 118-ти районах.

За минувшую неделю российские истребители и средства ПВО уничтожили 10 самолетов и вертолет ВСУ. В частности, были поражены пять реактивных истребителей МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за октябрь российские средства ПВО уничтожили 37 самолетов. Впоследствии министр уточнил, что нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ позволили новые средства противовоздушной обороны.