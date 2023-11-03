Российские войска уничтожили 10 самолетов и вертолет ВСУ за неделю

Минобороны заявило об уничтожении 10 самолетов и вертолета ВСУ за неделю

За неделю российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 самолетов и вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что войска Вооруженных сил России уничтожили пять реактивных истребителей МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, учебно-боевой самолет L-39, а также вертолет Ми-8.

Кроме того, за неделю российские военнослужащие перехватили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три ракеты HARM, 51 снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 274 беспилотника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации уничтожено 14 923 единицы военной автомобильной спецтехники, 6967 орудий полевой артиллерии и минометов, 1177 боевых машин РСЗО, 13 135 танков и других бронемашин, 441 зенитный ракетный комплекс, 8586 дронов, 525 самолетов и 254 вертолета ВСУ.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за октябрь российские средства ПВО уничтожили более 1,4 тысячи украинских средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS. 25 октября министр рассказал, что нарастить количество сбитых самолетов и вертолетов ВСУ позволили новые средства противовоздушной обороны.