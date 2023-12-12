Школьник примерз к памятнику в российском городе

Школьник из Череповца примерз к памятнику «Преемственность поколений»

Школьник из Череповца Волгоградской области примерз к памятнику «Преемственность поколений». На инцидент в российском городе обратило внимание издание «Подъем».

Ребенок лизнул железную скульптуру и после этого не смог отделить от нее свой язык. Телефон пострадавшего разрядился, однако один из прохожих вызвал на помощь сотрудников экстренных служб. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи помогли мальчику освободиться. По их словам, сейчас ребенок в порядке, а произошедшее послужит ему уроком.

«За всю 71-летнюю историю нашей Череповецкой станции скорой медицинской помощи такие случаи "прилипаний на морозе" бывали, а вот повторений ребята не допускали», — объяснили медики.

Ранее в Ростове-на-Дону дети застряли на льду во время попытки добраться до школы. Накануне в городе прошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах образовался гололед. Кадры с улиц попали в сеть.