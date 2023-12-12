Среда обитания
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14:20, 12 декабря 2023Среда обитания

В российском городе дети пытались попасть в школу и застряли на льду

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за гололеда

В Ростове-на-Дону прошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах образовался гололед, а дети столкнулись с трудностями при попытке добраться до школы. Об этом сообщает Baza в Telegram.

На видео, опубликованном изданием, более десяти человек передвигаются по покрытой льдом поверхности, некоторые из них падают. Дорога, на которой пытаются подняться школьники, расположена под небольшим уклоном. Из-за этого некоторые дети съезжают вниз. Школа находится в Суворовском микрорайоне российского города.

Также в сети опубликованы кадры с местными жителями, которые катаются на коньках прямо по покрытым льдом улицам.

Из-за гололеда ввели режим повышенной готовности. В мэрии города заявили, что за прошедшие сутки коммунальные службы города обработали 759 улиц противогололедными средствами, израсходовав 536 тонн реагентов.

Ранее в Свердловской области на Екатеринбургской центральной автомобильной дороге из-за гололеда столкнулись 20 машин, пострадали 12 человек. Среди пострадавших оказались два пассажира автобуса. Госпитализировали девять человек, часть из них получила тяжелые травмы.

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      Мария Черкасова
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