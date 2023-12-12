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07:30, 13 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали признаки обмана управляющей компании

Роскачество назвало новые строки в платежке признаком обмана УК

Фото: Unsplash

Управляющие компании (УК) в России не всегда оказывают свои услуги должным образом, предупредили в Роскачестве. Эксперты назвали «Ленте.ру» основные признаки, которые могут указывать на то, что организация обманывает жильцов.

Один из распространенных у таких недобросовестных предпринимателей способов — включить оплату за услуги, которые на самом деле компанией не оказываются. Например, за ремонт, который так и не сделали, работу домофона, даже вывоз мусора, хотя им занимаются региональные операторы. В Роскачестве рекомендуют внимательно изучать квитанцию за каждый месяц, прежде чем ее оплатить.

Обычно махинации проводят с теми услугами, которые входят в общедомовые нужды (ОДН). В них входит множество услуг, и если вдруг в квитанции появилась новая строка, то она может дублировать услугу, которая включена в ОДН. Тем самым вас просят оплатить дважды одну и ту же услугу

Роскачество

«Еще один признак — двойные платежки. Например, вы платите за воду ресурсоснабжающей организации, но в вашей общей платежке вдруг тоже появилась строчка с водой. Это может быть любая услуга. Без решения общедомового собрания просто сменить вид оплаты — напрямую или через УК — нельзя», — предупредили специалисты.

Некоторые УК завышают стоимость своих услуг в период, когда проходит индексация тарифов на коммунальные услуги. Они пользуются ситуацией и поднимают цены и на жилищные услуги, стоимость которых утверждается только общим собранием собственников.

Нередки случаи, когда жители вдруг узнают, что в их доме поменялась управляющая компания, поскольку видят новые реквизиты на платежках.

«Выясняется, что в доме якобы проводилось общее собрание собственников по смене УК, а на самом деле большинство о нем не было в курсе. В таких случаях необходимо обязательно обращаться в правоохранительные органы. Есть прецеденты, что возбуждаются уголовные дела по ст. 327 УК РФ», — заключили в Роскачестве.

Ранее россиянам рассказали, как системы умного дома позволяют экономить на оплате коммунальных услуг.

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      Варвара Кошечкина
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