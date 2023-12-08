Назван современный способ сэкономить на оплате ЖКУ
Сегодня появилось множество новых способов для экономии на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это уже далеко не только умные счетчики, рассказала IT-эксперт Светлана Перминова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала более современные и многофункциональные методы — системы умного дома.
По словам эксперта, устройства умного дома позволяют эффективно управлять потреблением ресурсов и оптимизировать расходы на электричество, воду и отопление.
Так, умные термостаты позволяют регулировать потребление тепла. Пользователь может настроить включение теплого пола по сценариям. Например, один из популярных сценариев — включать подогрев утром, во время сборов на работу, и вечером, когда семья проводит время дома.
Чтобы управлять температурой радиаторов отопления, можно установить на них термоголовки. Это позволит дистанционно понижать температуру, когда никого нет дома
Собеседница «Ленты.ру» также сообщила, что для управления освещением и розетками используются умные сенсоры, диммеры, коммутаторы. «Удобно, что линии управления можно разделить на отключаемые и неотключаемые. Это позволяет одним кликом в мобильном приложении обесточить всю квартиру, сохранив работу холодильника и роутера. Еще одна возможность экономии: снижать яркость освещения перед сном, что тоже можно делать через умные устройства», — поделилась Перминова.
На воде же поможет сэкономить система защиты от протечек. Она устанавливается в мокрых зонах и позволяет управлять подачей воды. В случае протечки система автоматически перекрывает воду. Таким образом, пользователь может сократить расходы на воду и предотвратить потенциальные повреждения и ущерб от затопления.
Возможности для экономии есть. Я рекомендую начинать с проведения тестового периода. Можно установить в квартире сенсор для мониторинга ресурсов. Это позволит определить оптимальные шаги и настройки для максимальной экономии и комфорта
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий отмену комиссий по оплате за жилищно-коммунальные услуги для нуждающихся в соцподдержке.