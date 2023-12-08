Назван современный способ сэкономить на оплате ЖКУ

IT-эксперт Перминова: системы умного дома позволяют экономить на оплате ЖКУ

Сегодня появилось множество новых способов для экономии на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это уже далеко не только умные счетчики, рассказала IT-эксперт Светлана Перминова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала более современные и многофункциональные методы — системы умного дома.

По словам эксперта, устройства умного дома позволяют эффективно управлять потреблением ресурсов и оптимизировать расходы на электричество, воду и отопление.

Так, умные термостаты позволяют регулировать потребление тепла. Пользователь может настроить включение теплого пола по сценариям. Например, один из популярных сценариев — включать подогрев утром, во время сборов на работу, и вечером, когда семья проводит время дома.

Чтобы управлять температурой радиаторов отопления, можно установить на них термоголовки. Это позволит дистанционно понижать температуру, когда никого нет дома Светлана Перминова IT-эксперт

Собеседница «Ленты.ру» также сообщила, что для управления освещением и розетками используются умные сенсоры, диммеры, коммутаторы. «Удобно, что линии управления можно разделить на отключаемые и неотключаемые. Это позволяет одним кликом в мобильном приложении обесточить всю квартиру, сохранив работу холодильника и роутера. Еще одна возможность экономии: снижать яркость освещения перед сном, что тоже можно делать через умные устройства», — поделилась Перминова.

На воде же поможет сэкономить система защиты от протечек. Она устанавливается в мокрых зонах и позволяет управлять подачей воды. В случае протечки система автоматически перекрывает воду. Таким образом, пользователь может сократить расходы на воду и предотвратить потенциальные повреждения и ущерб от затопления.

Возможности для экономии есть. Я рекомендую начинать с проведения тестового периода. Можно установить в квартире сенсор для мониторинга ресурсов. Это позволит определить оптимальные шаги и настройки для максимальной экономии и комфорта Светлана Перминова IT-эксперт

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий отмену комиссий по оплате за жилищно-коммунальные услуги для нуждающихся в соцподдержке.

