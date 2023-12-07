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14:14, 7 декабря 2023Среда обитания

Одну категорию россиян освободят от комиссий по долгам за ЖКУ

Госдума во II чтении приняла закон об отмене комиссий за ЖКУ для нуждающихся

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене комиссий по оплате за жилищно-коммунальные услуги для нуждающихся в соцподдержке. Об этом сообщает РИА Новости.

Проектом устанавливается запрет для банков и платежных агентов взимать комиссии за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги и пеней за несвоевременную или неполную оплату ЖКУ.

Перечень физлиц, которые нуждаются в поддержке, подготовит правительство. Если закон примут, он вступит в силу 1 июля 2024 года. Согласно внесенным поправкам, «Почте России» взимать комиссии не запретят.

Законопроект об отмене комиссий при оплате коммунальных услуг за авторством депутатов «Единой России» во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным внесли в Государственную Думу в 2020 году. Рассмотрение проекта затянулось из-за сопротивления банков, рассказала ранее депутат Светлана Разворотнева.

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