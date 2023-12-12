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14:06, 12 декабря 2023Россия

Системы ПВО перехватили украинскую ракету «Точка-У» в зоне спецоперации

Минобороны России отчиталось о перехвате украинской ракеты «Точка-У» в зоне СВО

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую тактическую ракету «Точка-У» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также тактическая ракета "Точка-У"», — говорится в сообщении.

Помимо того, продолжили в оборонном ведомстве, за сутки системы ПВО уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка, Новоселовское, Алешки, Токмак и Пологи.

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6 декабря 2022

Ранее в поселке Ровеньки Белгородской области нашли обломок ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) комплекса «Точка-У» и воронку от ее детонации. Диаметр воронки составляет несколько метров. Снаряд сбила российская система ПВО, а взорвался он уже на земле — в поле, далеко от местных жителей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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