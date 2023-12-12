Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:21, 12 декабря 2023Наука и техника

В США заявили о способности России ослепить американские радары

Экс-разведчик Риттер: Россия ослепила средство наблюдения США над Крымом

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ослепили одно из самых мощных средств наблюдения США при попытке просканировать Крым. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он указал, что Пентагон обладает специальными радарами, которые могут провести детальную разведку на наблюдаемой поверхности Земли. США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками, уточнил эксперт.

«Когда они попытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты», — пояснил он. Риттер добавил, что российские военные способны накрыть важную территорию «цифровым железным куполом», под которым не будут действовать дроны и иные электронные устройства противника.

28 ноября военкор Андрей Руденко сообщил о публикации на ресурсе Naval News материала, в котором утверждается, что разведывательный спутник над Крымом мог быть, предположительно, «ослеплен» излучением неизвестного устройства. По данным аналитиков H.I Sutton и Damien Symon, речь идет о спутнике Sentinel 1 с радаром синтезированной апертуры SAR Европейского космического агентства, одного из элементов системы наблюдения за наземными объектами системы «Коперник». Они используются для получения изображений поверхности Земли в любое время суток, в любых погодных условиях и сквозь облачность.

На снимках, сделанных этим спутником в 6:49 утра 23 ноября были обнаружены сильные помехи. На следующий день в 18:36 помехи стали еще более заметными, фактически преградив спутнику обзор и возможность для проведения разведки. По мнению аналитиков, сбои могли быть связаны с работой неустановленного радиоэлектронного комплекса космического назначения, включение которого может влиять на сигнал навигационных систем и нарушать работу радаров с синтезированной апертурой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США не согласились выделить деньги для Украины. Зеленскому объяснили, что есть вопросы важнее помощи Киеву

      Американский сенатор признался в неверии в победу Украины

      В США заявили о способности России ослепить американские радары

      Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Брянска

      Названа главная причина печали Байдена

      Стала известна реакция оргкомитета Олимпиады-2024 на допуск россиян

      Суд отказался возвращать в прокуратуру дело бывшего российского губернатора

      Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов

      Израиль начал затопление подземных туннелей ХАМАС в Газе

      Спикера Палаты представителей уличили в нежелании фотографироваться с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости