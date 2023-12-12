В США заявили о способности России ослепить американские радары

Экс-разведчик Риттер: Россия ослепила средство наблюдения США над Крымом

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ослепили одно из самых мощных средств наблюдения США при попытке просканировать Крым. Об этом на YouTube-канале Dialogue Works заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он указал, что Пентагон обладает специальными радарами, которые могут провести детальную разведку на наблюдаемой поверхности Земли. США не делятся этой технологией даже с самыми близкими союзниками, уточнил эксперт.

«Когда они попытались заснять территорию Крыма, все отключилось. Россия знала частоту радара, и она заблокировала ту область, которую пытались заснять Штаты», — пояснил он. Риттер добавил, что российские военные способны накрыть важную территорию «цифровым железным куполом», под которым не будут действовать дроны и иные электронные устройства противника.

28 ноября военкор Андрей Руденко сообщил о публикации на ресурсе Naval News материала, в котором утверждается, что разведывательный спутник над Крымом мог быть, предположительно, «ослеплен» излучением неизвестного устройства. По данным аналитиков H.I Sutton и Damien Symon, речь идет о спутнике Sentinel 1 с радаром синтезированной апертуры SAR Европейского космического агентства, одного из элементов системы наблюдения за наземными объектами системы «Коперник». Они используются для получения изображений поверхности Земли в любое время суток, в любых погодных условиях и сквозь облачность.

На снимках, сделанных этим спутником в 6:49 утра 23 ноября были обнаружены сильные помехи. На следующий день в 18:36 помехи стали еще более заметными, фактически преградив спутнику обзор и возможность для проведения разведки. По мнению аналитиков, сбои могли быть связаны с работой неустановленного радиоэлектронного комплекса космического назначения, включение которого может влиять на сигнал навигационных систем и нарушать работу радаров с синтезированной апертурой.