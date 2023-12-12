Сжегшие знакомого в 2010 году россияне предстанут перед судом

Под Иркутском перед судом предстанут мужчины, зарезавшие и сжегшие знакомого

В Иркутской области перед судом предстанут четверо мужчин, которые жестоко расправились с 26-летним знакомым в 2010 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 2 ноября 2010 года в городе Свирске между потерпевшим и фигурантами произошел конфликт, во время которого мужчину насильно затолкали в багажник и вывезли в лес. Там ему нанесли удары ножом, после чего подожгли.

Мужчин задержали в 2022 году в Краснодаре и Черемхово, после чего их доставили в Иркутск.

Фигурантов обвиняют в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, а также в расправе, сопряженной с похищением, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору. Они дали признательные показания.

