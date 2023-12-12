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11:17, 12 декабря 2023Ценности

Тимоти Шаламе сравнили с манекеном из-за кожаного костюма на премьере фильма

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Поклонники сравнили американского и французского актера Тимоти Шаламе с манекеном из-за наряда, в котором он появился на мировой премьере фильма «Вонка» в Лос-Анджелесе. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для выхода в свет знаменитость выбрала кожаный костюм черного цвета, состоящий из брюк и пиджака. Кроме того, Шаламе надел водолазку и ботинки в тон. На одном размещенном фото он запечатлен с комиком и актером Кигэн-Майкл Ки, который в объятьях приподнял Шаламе.

Фанаты, в свою очередь, обратили внимание на одну странную деталь на снимке, о чем принялись писать в комментариях под постом. «В этом костюме ты даже не можешь согнуться», «Ты точно не снимался в "Барби"?», «Он научился левитировать», «Почему ты похож на манекена?», «Неудачный наряд», — высказывались они.

Ранее Шаламе пришел на премьеру фильма «Вонка», организованную в Париже, в необычном наряде и подвергся критике в сети. Тогда звезда «Дюны» примерил блестящий топ без рукавов из женской коллекции люксового бренда Tom Ford.

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      Мария Винар
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