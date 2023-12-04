Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за блестящего топа словами «залез в шкаф Кайли»

Американский и французский актер Тимоти Шаламе пришел на мировую премьеру фильма «Вонка», организованную в Париже, в необычном наряде и подвергся критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

Так, для выхода в свет актер выбрал блестящий топ без рукавов из женской коллекции люксового бренда Tom Ford. При этом он сочетал его с черными классическими брюками и лакированными ботинками.

Однако читатели издания не оценили внешний вид знаменитости, высмеяв его следующими словами. «Похоже, что он залез в шкаф Кайли Дженнер», «Это парень? Серьезно?», «Это маленький мальчик или маленькая девочка? Не могу понять из-за обилия блесток», «Все, что ему сейчас нужно, — это сумочка и туфли на каблуках, чтобы завершить образ», «Смотрится нелепо», — высказывались они.

В ноябре Шаламе пришел на мировую премьеру фильма «Вонка» в Royal Festival Hall в Лондоне в роскошном ожерелье бренда Cartier. Украшение звезды было создано по индивидуальному заказу из белого золота и 964 драгоценных камней, среди которых кабошоны из изумрудов, рубеллитов, розовых турмалинов и голубых опалов.