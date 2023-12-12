Трактор с людьми провалился под лед на российской реке

Трактор с двумя людьми провалился под лед реки Лена в Якутии

В Якутии под лед реки лена провалился трактор с двумя людьми. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Как сообщило ведомство, двое жителей села Техтюр выехали в неположенном месте на лед толщиной 15 сантиметров, в результате чего трактор провалился. Выбраться из кабины россияне не успели.

Сейчас на месте работают спасатели, представители местного Следственного комитета, ГИБДД и других ведомств. Сотрудники МЧС извлекают людей из кабины. Их состояние не уточняется.

Ранее в заливе Провал Кабанского района Бурятии автомобиль, внутри которого находились три человека, провалился под лед на озере Байкал.