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08:00, 8 декабря 2023Россия

На Байкале автомобиль с тремя человеками провалился под лед

Автомобиль Toyota с тремя человеками провалился под лед на озере Байкал

Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press

В заливе Провал Кабанского района Бурятии автомобиль, внутри которого находились три человека, провалился под лед на озере Байкал. Об этом сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале.

Люди самостоятельно выбрались из машины и оказались на улице на морозе. Дежурный единой диспетчерской службы сообщил о случившемся в экстренные службы, спасатели на вездеходах выехали на поиск людей.

«Пострадавшие были найдены на льду примерно в 12 километров от села Дубинино. Сначала спасатели обнаружили женщину, она сообщила, что они с товарищами разделились. Позже были найдены еще два человека, они находились возле рыбацкой будки и ожидали помощи», — сообщили в спасательном отряде.

Там уточнили, что поиск людей осложнял сильный ветер и метель. Их удалось найти благодаря свету фонариков. Когда провалившихся под лед россиян доставили до берега, от медицинской помощи они отказались.

Ранее в Иркутской области провалился и ушел под воду вездеход с находившимися на нем вальщиками леса. Водитель выехал на лед реки Ичера в отсутствие ледовой переправы. Четверых из шести находившихся на борту человек спасти не удалось. Помимо лесорубов, в вездеходе были водитель и руководитель работ. Им удалось выжить, поскольку они находились в кабине.

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      Анастасия Шейкина
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