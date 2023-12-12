В Киевской области отключились системы оповещения о воздушной тревоге

В Киевской области 76 населенных пунктов остались без оповещений о тревоге

В 76 населенных пунктах Киевской области перестали работать оповещения о воздушной тревоге из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора «Киевстар». Об этом сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Есть точечные отключения системы оповещения в городе Борисполь и еще в 75 населенных пунктах. В населенных пунктах, где есть проблемы с работой системы, будут работать экипажи патрульной полиции и ГСЧС (Госслужба по ЧС — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Кравченко.

По его словам, оповещать жителей о воздушной опасности будут через громкоговоритель. Он также отметил, что полностью система отключена в порядка десяти населенных пунктах.

Ранее представители мобильного оператора «Киевстар» сообщили о хакерской атаке на их инфраструктуру. В нескольких регионах у абонентов компании пропали связь и интернет. Кроме того, из-за масштабного сбоя пострадала работа «Ощадбанка», Vodafone и Monobank.