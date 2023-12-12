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11:30, 12 декабря 2023Россия

В Кремле заявили о 60-кратном росте числа мечетей в России

Замглавы АП Магомедов заявил, что число мечетей в России выросло в 60 раз

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 1991 года число мечетей в России выросло в 60 раз. О многократном росте числа этих религиозных объектов заявил заместитель главы администрации президента (АП) Магомедсалам Магомедов, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал представитель Кремля, в 1991 году во всей России было лишь 120 работающих мечетей, а к 2023 году их насчитывается уже более 7 тысяч. «Таких [цифр] не было никогда за всю историю нашей страны», — заявил Магомедов.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею построить в Москве еще одну мечеть. Объект планируется возвести на улице Ахмата Кадырова в Южном Бутово. Вопрос о возведении новой мечети в столице надо было поднять еще раньше, подчеркнул Путин.

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      Марк Леонов
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