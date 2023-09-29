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09:55, 29 сентября 2023Среда обитания

Путин поддержал строительство мечети на улице Кадырова в Москве

Президент Путин поддержал идею построить мечеть на улице Кадырова в Москве

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею построить новую мечеть в Москве. Об этом сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Объект расположится на улице имени Первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. По словам нынешнего главы Чечни, Путин подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос возведения мечети следовало поднять еще раньше.

Кадыров добавил, что сейчас в Москве существует нехватка мечетей. Из-за этого проживающие в столице мусульмане в праздничные дни часто вынуждены молиться на улицах, что приводит к нарушению работы городских служб.

«Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Еще более радостным это событие делает то, что дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России», — написал Кадыров.

Вопрос строительства мечети был поднят в ходе встречи Путина и Кадырова в Кремле, которая прошла 28 сентября. Помимо этого, президент России и глава Чечни обсудили ситуацию в республике.

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    Александра Качан
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