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19:19, 12 декабря 2023Бывший СССР

В МИД России пообещали следить за действиями Эстонии

Захарова: Россия будет следить за действиями Эстонии для выработки ответных мер

Фото: Сергей Власов / Globallookpress.com

Москва будет следить за действиями Эстонии после заявлений о намерении денонсировать договор с Россией о правовой помощи. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы продолжим внимательно отслеживать эту ситуацию с учетом выработки комплекса ответных мер в отношении недружественных государств, включая Эстонию», — пообещала Захарова.

По ее словам, денонсация договора вряд ли значительно повлияет на «и без того замороженное взаимодействие по линии уполномоченных ведомств».

При этом представитель МИД отметила, что решение Эстонии усложнит жизнь соотечественников, обращающихся в российскую дипмиссию, поскольку они будут должны проходить дополнительные процедуры.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал, что граница с Россией может быть закрыта из-за того, что Москва якобы может направить миграционный поток на границу «при молчаливом согласии или даже поддержке своих спецслужб».

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