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21:39, 4 декабря 2023Мир

Глава МВД Эстонии допустил закрытие границ с Россией

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс рассказал о возможном закрытии границ с Россией

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал, в каком случае может быть закрыта граница с Россией. Министр пообещал, что жителей Эстонии заранее предупредят об этом, пишет портал Delfi.

Как отметил политик, сейчас эстонские погранпункты работают в обычном режиме, но власти готовы при необходимости закрыть их, как это ранее сделала Финляндия.

«Мы должны быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы на юг — то есть, например, в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа», — подчеркнул Ляэнеметс.

По утверждению министра, несколько недель назад появились признаки того, что Россия якобы может направить миграционный поток на эстонскую границу «при молчаливом согласии или даже поддержке своих спецслужб».

Как заявил глава МВД Эстонии, местные полицейские и пограничники справились с небольшим потоком мигрантов, но если к границе прибудут сотни нелегальных беженцев, то работа пограничного пункта будет существенно нарушена.

28 ноября власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией для лиц, ищущих убежища. КПП будут закрыты до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт.

30 ноября стало известно, что правительство Финляндии приняло решение о прекращении действия договора о приграничном сотрудничестве с Россией после того, как это сделала российская сторона. Так, в конце октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об остановке действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

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      Марина Совина
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