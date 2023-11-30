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18:11, 30 ноября 2023Мир

Финляндия прекратила приграничное сотрудничество с Россией после решения Москвы

Финляндия прекратила действие договора о приграничном сотрудничестве с Россией

Фото: Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Правительство Финляндии приняло решение о прекращении действия договора о приграничном сотрудничестве с Россией после того, как это сделала российская сторона. О решении сообщается на сайте финского правительства.

В конце октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об остановке действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Москва уведомила Хельсинки об этом решении.

Теперь же Госсовет Финляндии отменил его действие со своей стороны. «Поскольку соглашение расторгнуто по инициативе другой стороны, отмене подлежит только постановление о введении соглашения в силу», — отмечается в решении.

Постановление вступит в силу 24 января 2024 года, одновременно с вступлением в силу расторжения соглашения.

Договор о развитии приграничного сотрудничества был подписан в Хельсинки в 2012 году.

28 ноября власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП будут закрыты до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт.

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      Антон Похиляк
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